Giani Kirita, fostul capitan al lui Dinamo, intra in cusca de MMA: "Lupta va avea loc in mai"

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 februarie 2022, 17:17 / Actualizat duminica, 27 februarie 2022 17:38Giani Kirita (44 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo, se pregateste sa intre in cusca de MMA. Acesta ar urma sa se lupte in luna mai tot cu un amator, un adversar care nu provine din lumea sporturilor de contact.Fostul mijlocas a semnat un contract cu o mare promotie de MMA din Romania, Real Xtreme Fighting (RXF). Giani Kirita se antreneaza in prezent cu Ciprian Carausu si Ionut ... citeste toata stirea