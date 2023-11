Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 13:03 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 15:17Fostul fotbalist Giani Kirita l-a pus la zid pe Andrei Nicolescu, dupa ce a aflat ca presedintele lui Dinamo ar fi stat in sauna alaturi de jucatori.Dinamo a ajuns la 9 partide fara victorie in Superliga si ocupa locul 15, cu 10 puncte, iar fostii jucatori ai "cainilor" au emotii tot mai mari cu privire la ramanerea acestora in prima liga.FCSBDemersul celor de la Partida ... citeste toata stirea