Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 01 octombrie 2023, 10:02 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 10:29La conferinta de presa de la finalul meciului Farul - Sepsi 2-1, Gica Hagi a fost nemultumit de o decizie a brigazii conduse de Radu Petrescu.Managerul tehnic al Farului a cerut penalty in finalul partidei, cand Rivaldinho a cazut in careu, in minutul 85, dupa un duel cu Mihai Balasa.VIDEO Gica Hagi, nervos la conferinta de presa"Putea fi 3-1 sau 4-1. Dar... Daca se mai ... citeste toata stirea