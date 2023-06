Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 01 iunie 2023, 20:55 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 20:55Gica Hagi, proaspat campion in Liga 1 cu Farul, a oferit un interviu publicatiei spaniole Marca.Al doilea titlu cucerit in Liga 1 in calitate de antrenor l-a adus pe Hagi in atentia presei internationale. "Regele" a vorbit pe larg despre secretele succesului, despre planurile de viitor si despre cariera lui Ianis Hagi.FCSBGigi Becali surprinde: "Mai bine ma asociez cu Gica Hagi. Ar duce FCSB ... citeste toata stirea