Gica Hagi anunta schimbarea la Farul, dupa victoria cu Petrolul: "Absolut"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 03 februarie 2025, 22:30 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 23:11Gica Hagi (59 de ani), antrenorul celor de la Farul, a tras primele concluzii la finalul partidei pe care echipa lui a castigat-o luni seara, pe teren propriu, 2-1, cu Petrolul, in etapa a 24-a din Superliga."Marinarii" au deschis scorul, dar s-au vazut egalati si abia in final de meci, cu cateva minute inainte de ultimul fluier, au dat lovitura, punand in cont toate cele 3 puncte ... citește toată știrea