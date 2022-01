Gica Hagi, aproape de a transfera unul dintre cei mai apreciati mijlocasi din Liga 1

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 ianuarie 2022, 13:03 / Actualizat sambata, 22 ianuarie 2022 14:10Ronaldo Deaconu (24 de ani) se va desparti de Gaz Metan in aceasta iarna. El ar fi foarte aproape sa semneze cu Farul, echipa antrenata si finantata de Gica Hagi!Ronaldo Deaconu, unul dintre cei mai apreciati mijlocasi din Liga 1, va schimba echipa in aceasta iarna. Din informatiile GSP.ro, Deaconu are acceptul conducerii sa paraseasca echipa in aceasta luna, in conditiile in care in vara ... citeste toata stirea