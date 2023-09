Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 18:32 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 19:18Nicolae Carnat (25 de ani) a rezistat doar doua luni sub comanda lui Gica Hagi. Mijlocasul lateral a fost transferat la FC Voluntari, dupa ce Farul a ratat calificarea in grupele Conference League.Campioana Romaniei a fost extrem de activa in mercato, incercand sa construiasca un lot capabil sa lupte pe doua fronturi, in competitiile interne si in cupele europene.Printre cei ... citeste toata stirea