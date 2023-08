Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 28 august 2023, 00:03 / Actualizat luni, 28 august 2023 00:16Farul a invins-o fara drept de apel pe Universitatea Craiova, scor 2-0. Gica Hagi (58 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a comentat transferul lui Ianis la Alaves, in Spania.Ianis Hagi (24 de ani) a efectuat duminica vizita medicala la Alaves, in prima liga spaniola, imprumutat un sezon de la Rangers. Internationalul "tricolor" va avea sansa debutului chiar luni, in deplasarea cu Getafe. ... citeste toata stirea