Gica Hagi merge cu Farul la victorie in Gruia: "Intre mine si Dan exista mereu miza!"

Articol de Ionut Coman - Publicat vineri, 17 mai 2024, 16:34 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 16:34Ca si in sezonul trecut, CFR Cluj si Farul Constanta se intalnesc in Gruia in ultimul meci al play-off-ului. Atunci, deja campioni matematic, constantenii au castigat si au pus in pericol participarea ardelenilor in cupele europene, ceea ce l-a facut pe Dan Petrescu sa aiba o iesire nervoasa la adresa lui Gica Hagi, chiar pe teren.De aceasta data, miza meciului este mare pentru ambele echipe. ... citește toată știrea