Gica Popescu a facut o analiza a luptei pentru play-off in Superliga: "Primele cinci locuri sunt deja decise" + Ce echipa doreste sa ocupe pozitia a sasea

Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 12 februarie 2023, 07:54 / Actualizat duminica, 12 februarie 2023 07:54Gheorghe Popescu (55 de ani), fostul mare jucator al echipei nationale, a facut o analiza a luptei pentru play-off in Superliga.Presedintele clubului Farul Constanta considera ca primele 5 locuri de play-off sunt deja adjudecate, lupta ducandu-se in acest moment pentru locul 6. Acesta ar prefera ca Sepsi Sf. Gheorghe sa intre in primele 6, crezand ca formatia covasneana este un ... citeste toata stirea