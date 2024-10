Gica Popescu, contrariat de ce s-a intamplat in Lituania: "Nu stiu care a fost logica, dar alegerea a fost corecta"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 09:50 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 09:58Gica Popescu (57 de ani) a vorbit despre meciul castigat de nationala Romaniei in Lituania cu scorul de 2-1.Romania a castigat si cel de-al patrulea meci din Liga Natiunilor, de aceasta data in fata Lituaniei, scor 2-1.Mircea Lucescu a ales sa nu faca schimbari in primul 11, doar sa il bage pe Sorescu in locul lui Bancu, care a fost suspendat, insa dupa pauza a facut cinci ... citește toată știrea