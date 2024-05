Gica Popescu despre declinul lui Mazilu, jucatorul vandut de Farul cu 3 milioane: "I-a fost frica"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 12 ianuarie 2024, 11:34 / Actualizat vineri, 12 ianuarie 2024 13:53Cumparat de Brighton, in vara, dar ramas sub comanda lui Gica Hagi pana la 1 ianuarie, Adrian Mazilu (18 ani) a avut o prima jumatate de sezon mai modesta. Gica Popescu o pune si pe seama faptului ca i-a fost teama sa nu se accidenteze.Adrian Mazilu, 18 ani, n-a mai repetat in acest sezon evolutiile bune din stagiunea trecuta, la capatul careia a castigat titlul cu Farul, iar ... citește toată știrea