Gica Popescu isi cere fiul pe teren la Farul * Il contrazice pe Hagi: "Daca nu il baga, il duc si la Steaua!"

Articol de GSP - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 18:40 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 19:28Nicolas Popescu (19 ani), fiul lui Gica Popescu, se afla sub bagheta lui Gica Hagi la Farul, acolo unde a prins insa foarte putine minute, bifand doar patru aparitii in tricoul dobrogenilor.Gica Popescu (54 de ani), care este si presedintele clubului, s-a aratat nemultumit de faptul ca Gica Hagi (57 de ani) nu mizeaza mai mult pe fiul sau, fiind de parere ca nu are cum sa evolueze in cariera daca nu ... citeste toata stirea