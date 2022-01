Gica Popescu, obiective importante pentru finalul sezonului: "Din play-off, toate echipele spera la cupele europene"

Articol de GSP - Publicat luni, 24 ianuarie 2022 23:01 / Actualizat luni, 24 ianuarie 2022 23:10Farul a invins-o pe FCU Craiova, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 22 din Liga 2. Gica Popescu (54 de ani), presedintele clubului dobrogean, are ganduri importante pentru finalul sezonului."E important ca am inceput cu dreptul. Am spus-o, avem 9 finale din care trebuie sa obtinem cel putin 15 puncte, pentru a fi in calcule pentru play-off. Cu toate ca Academica Clinceni, urmatoarea ... citeste toata stirea