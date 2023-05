Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 08 mai 2023, 11:12 / Actualizat luni, 08 mai 2023 12:12Gica Popescu, presedintele Farului, a reactionat dupa ce fanii Rapidului s-au plans de modul in care au fost tratati la Ovidiu.Cei aproximativ 200 de fani ai Rapidului care au facut deplasarea pentru meciul cu Farul nu au putut afisa steaguri in timpul partidei pentru ca gardul din fata sectorului lor era uns cu vaselina, existand si mai multe cuie in gard.RAPIDL-a taxat pe Dan Sucu pentru ... citeste toata stirea