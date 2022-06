Gicu Grozav a semnat cu Petrolul! Va fi prezentat alaturi de celelalte achizitii facute de campioana Ligii 2 dupa promovare

Petrolul a facut un transfer extrem de interesant, prin aducerea lui Gheorghe Grozav (31 de ani). Atacantul de careu, care poate juca si in ambele flancuri din fata, va fi prezentat miercuri seara de "lupii galbeni". Deocamdata, Petrolul nu a anuntat datele acordului cu Grozav.Gicu Grozav a semnat cu Petrolul!Actele au fost semnate, iar clubul va face precizari in privinta informatiilor contractuale dupa ce Gheorghe Grozav va efectua primul antrenament sub comanda lui Nicolae Constantin, ... citeste toata stirea