Gicu Grozav, dupa ce Petrolul a remizat cu Farul: "Avem un antrenor tanar, incercam sa il ajutam"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 15 septembrie 2024, 00:31 / Actualizat duminica, 15 septembrie 2024 00:35Gicu Grozav (33 de ani), extrema stanga de la Petrolul, a tras concluziile, dupa ce echipa lui a remizat cu Farul, scor 1-1, in runda #9 din Superliga.Gicu Grozav spune ca a trait cu mari emotii momentele in care faza golului pe care l-a marcat a fost analizata de VAR timp de 8 minute.Spune ca antrenorul Mehmet Topal este la inceput de drum si are nevoie de ajutor, ... citește toată știrea