Gigi Becali a anuntat care este primul jucator care va veni la FCSB in sezonul viitor: "Il iau la vara. N-avem niciunul ca el in Romania"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 29 februarie 2024, 18:03 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 18:43Gigi Becali a declarat ca Alexandru Musi (19 ani), fotbalist care este imprumutat la Petrolul, va face parte din echipa celor de la FCSB in sezonul urmator.Mijlocasul are prestatii apreciate in acest sezon in tricoul "lupilor", pentru care a adunat 4 goluri si 3 pase decisive in 26 de meciuri de Superliga.