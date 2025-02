Gigi Becali a anuntat numele atacantului din Superliga adus la FCSB: "Il prezentam maine" * Cat a costat

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 13:25 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 15:48Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anuntat ca l-a transferat pe Jordan Gele (32 de ani), atacantul de la Unirea Slobozia.Gele are 5 goluri si 3 pase decisive in acest sezon pentru Unirea Slobozia. El ar urma sa ajunga la FCSB luni, in ultima zi a perioadei de transferuri in Superliga.Becali a oferit si motivul inedit pentru care l-a transferat pe atacantul de la Slobozia. ... citește toată știrea