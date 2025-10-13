Editeaza

Gigi Becali a cedat nervos: "Bag milioane acolo ca sa se intample circul asta?"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 05:32
16 citiri
Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 12 octombrie 2025 13:26 / Actualizat duminica, 12 octombrie 2025 16:12
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit prima reactie dupa scandalul de sambata seara de la baza campioanei din Berceni.
Peste 1.000 de masini ar fi fortat intrarea pentru a organiza curse ilegale, iar Politia a fost chemata sa intervina.
Fara nicio autorizatie, soferii ar fi intentionat sa organizeze drifturi si curse ilegale. Iar Gigi Becali "a luat foc" in ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Alexandru Rafila: "Decizia CCR referitoare la masurile din sanatate este una fireasca"
Decizia de miercuri a Curtii Constitutionale privind pachetul de reforma care include unele masuri ...
Agentiile de turism si Centrul Cultural Chinez dau startul Targului de Turism al Chinei 2025: "Vrem sa consolidam colaborarea turistica si culturala dintre cele doua tari"
Centrul Cultural Chinez din Bucuresti gazduieste, in perioada 10-12 octombrie 2025, Targul de Turism ...
Vlad Prioteasa, Gift Idea: Am atins performanta de a produce un cadou in 5 secunde.
In business, timpul este cea mai pretioasa resursa. La Gift Idea, un cadou complet este realizat in ...
ActualitateBusinessSportLife Show