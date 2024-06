Gigi Becali a facut anuntul: "E ca si luat! Vine saptamana asta"

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 19:01 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 19:04Gigi Becali (65 ani), patronul celor de la FCSB, a anuntat stadiul in care se afla urmatoarele mutari ale campioanei en-titre.FCSB se pregateste pentru un nou sezon intens. Campioana Romaniei va evolua in preliminariile Champions League. Va intalni Virtus in turul 1 si Maccabi Tel Aviv in turul al doilea. Ros-albastrii i-au inregimentat pana acum pe David Kiki, Daniel Popa si Marius ... citește toată știrea