Gigi Becali a gasit atacant din Superliga: "Da, il vreau la FCSB" + Jucatorul care "pleaca sigur"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 23:14 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 23:17Gigi Becali, 66 de ani, a anuntat ce planuri are pentru urmatorul mercato. Patronul FCSB sustine ca singurul care va pleca de la club este fundasul stanga Ionut Pantiru (28).Imediat dupa victoria cu FC Botosani, 2-1, care a urcat-o pe FCSB pe prima pozitie in campionat, Gigi Becali a intrat in direct la TV pentru a comenta rezultatul si situatia actuala a echipei lui. ... citește toată știrea