Articol de Sergiu Alexandru, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 10:55 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 11:08Gigi Becali a gasit un nou post pe care vrea sa transfere un jucator la FCSB: extrema stanga. Motivul? E din nou nemultumit de Octavian Popescu.Dupa FCSB- FCVoluntari0-0, Gigi Becali l-a criticat din nou pe Octavian Popescu (20 de ani), care in trecut era unul dintre preferatii.Popescu a intrat in minutul 39, in locul lui Florinel Coman, ... citeste toata stirea