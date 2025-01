Gigi Becali a ochit un atacant din Liga 1: "Pe el il vreau"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 09:18 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 09:32Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a declarat ca mai vrea sa achizitioneze un atacant in aceasta iarna, iar dorinta sa este varful de la Farul, Denis Alibec (34 de ani).Becali a fost in tratative cu Denis Alibec si in vara, insa transferul nu s-a mai finalizat, atacantul preferand sa semneze cu Farul.INEDITEl chiar e Messi din Romania! Are 110 goluri intr-un sezon si ... citește toată știrea