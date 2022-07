Gigi Becali a pornit in cautarea atacantului: "Mai mult de 500.000 de euro nu dau pe el"

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 iulie 2022, 19:53 / Actualizat duminica, 17 iulie 2022 20:07Gigi Becali (64 de ani) cauta atacant pentru FCSB. Deocamdata, singurele variante pe care le ia in calcul sunt David Miculescu (21 de ani) si Billel Omrani (29 de ani). In ambele cazuri exista impedimente.FCSB s-a intarit in punctul nevralgic, zona centrala a defensivei, dar acum mai are o problema. Gigi Becali a pornit in cautarea unui atacant.MERCATOAndrei Burlacu si-a gasit echipa dupa ... citeste toata stirea