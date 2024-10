Gigi Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Nelu Varga: "Un singur lucru i-am zis"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 13:54 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 14:45Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a dezvaluit faptul ca l-a sunat pe Nelu Varga, finantatorul lui CFR Cluj. Convorbirea a avut loc in contextul in care conducatorul ardelenilor l-a atacat dur pentru faptul ca Becali si-a dat cu parerea despre conflictul dintre Louis Munteanu (22 de ani) si Dan Petrescu (56 de ani).Concret, in partida dintre Petrolul si CFR Cluj, Munteanu a fost trimis ... citește toată știrea