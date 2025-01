Gigi Becali a recidivat: a schimbat o treime din echipa la pauza meciului cu UTA Arad

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 26 ianuarie 2025, 21:18 / Actualizat duminica, 26 ianuarie 2025 21:35La pauza duelului dintre UTA si FCSB, in echipa campioanei Romaniei au fost efectuate 4 schimbari, in teren fiind introdusi oamenii de baza. Era 0-0 la finalul primelor 45 de minute de joc.Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei Romaniei, s-a tinut de promisiune la jocul din aceasta seara si a titularizat rezervele, pentru a odihni titularii in vederea meciului crucial cu ... citește toată știrea