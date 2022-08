Gigi Becali a recunoscut in direct * Inca o schema pe axa FCSB - Botosani: "Il testeaza Iftime, apoi vine GRATIS la mine"

Articol de GSP - Publicat joi, 18 august 2022, 19:20 / Actualizat joi, 18 august 2022 20:29Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit un raspuns surprinzator in momentul in care a fost intrebat daca se afla in cautarea unui inlocuitor pentru algerianul Rachid Bouhenna, caruia i-a facut vant din echipa ros-albastrilor.Finantatorul ros-albastrilor spune ca a fost interesat sa-l achizitioneze pe Kevin Boli, fundasul central care au luat patru titluri alaturi de CFR Cluj. In prezent, ... citeste toata stirea