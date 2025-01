Gigi Becali a spus echipa de start pentru Qarabag - FCSB * Doua surprize in primul 11

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 13:12 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 13:22Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus care va fi echipa de start a campioanei in meciul cu Qarabag, care se va juca joi, 23 ianuarie, de la 19:45, in runda cu numarul #7 din Europa League.Gigi Becali a spus ca va trimite cea mai buna echipa in meciul cu azerii. Surprinzator este ca Vlad Chiriches si Marius Stefanescu vor juca din primul minut. Stoperul se accidentase in ... citește toată știrea