Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 29 mai 2023, 17:33 / Actualizat luni, 29 mai 2023 18:57Gigi Becali, finantatorul de la FCSB, a vorbit din nou despre posibilul transfer al lui Vlad Chiriches (33 de ani), fundasul central de la Cremonese.Capitanul nationalei Romaniei este principalul obiectiv al lui Becali pentru perioada de transferuri din vara. In cazul in care ar accepta, Chiriches s-ar intoarce la FCSB dupa 10 ani petrecuti in Premier League si Serie A.RAPIDRapid l-a prezentat ... citeste toata stirea