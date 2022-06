Gigi Becali anunta alte tinte pentru campania de achizitii * Ce se intampla cu Dawa

Articol de GSP - Publicat marti, 21 iunie 2022, 12:21 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 12:38Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre campania de transferuri pe care o pregateste in aceasta vara.Dupa ce l-a adus pe Rachid Bouhenna, Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Joyskim Dawa (26 de ani), de la FC Botosani. Patronul FCSB spune ca fundasul camerunez ar urma sa semneze azi contractul cu echipa sa.In plus, Becali a dezvaluit ca mai are pe lista doi fundasi centrali, un grec si ... citeste toata stirea