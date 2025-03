Gigi Becali anunta ca a dat lovitura, dupa FCSB - Craiova: "N-am mai vazut asa ceva, ii dau 20.000 de euro salariu!"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 09 martie 2025, 22:14 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 22:32Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o prima reactie la finalul meciului cu Universitatea Craiova, castigat e echipa sa cu scorul de 1-0.FCSB s-a impus in ultimul meci din sezonul regular si intra pe primul loc in play-off, urmata de CFR Clu,j care are un punct mai putin.PLAY-OFFIata clasamentul si intreg "tintarul" din play-off: FCSB - Rapid in prima etapa!Gigi Becali, dupa ... citește toată știrea