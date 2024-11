Gigi Becali anunta noi transferuri la FCSB: "Fac 2-3 corecturi. Vreau sa stau in pat si sa ma uit la meci ca la teatru"

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 11:08 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 11:40Dupa ce imediat dupa 1-1 cu Universitatea Craiova, la GSP LIVE, a criticat 4 jucatori, Gigi Becali, patronul FCSB, a anuntat ce planuri are pentru viitorul apropiat.Omul de afaceri a anuntat ca vrea ca in urmatoarea perioada de mercato sa faca doua sau trei transferuri. Dupa ce in trecut a declarat ca vrea sa aduca un varf, Becali spune acum ca vrea sa intareasca linia de mijloc, ... citește toată știrea