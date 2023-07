Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 14 iulie 2023, 18:08 / Actualizat vineri, 14 iulie 2023 18:41Gigi Becali, finantatorul celor de la FCSB, a numit atuurile pe care formatia lui le are fata de sezonul precedent al SuperLigii.FCSB nu a mai pus mana pe trofeul de campioana din sezonul 2014/2015. Gigi Becali spune ca a invatat din greselile trecutului. Nu va renunta la implicare in alcatuirea echipei, dar are alte detalii pe care le considera esentiale.CSA VS FCSBGSP, insider la ... citeste toata stirea