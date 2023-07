Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 13 iulie 2023, 18:56 / Actualizat joi, 13 iulie 2023 19:14Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, si-a asumat ca va plati din buzunarul propriu inlocuirea gazonului de pe stadionul din Ghencea, in caz ca acesta va fi deteriorat grav la FCSB - Dinamo.Inainte de a semna contractul care i-ar permite FCSB-ului sa gazduiasca derby-ul cu Dinamo in Ghencea, comandantul CSA Steaua a impus o clauza-asigurare in valoare de un milion de euro. ... citeste toata stirea