Gigi Becali are antrenor la FCSB in sezonul viitor * Poate primi salariu de 25.000 de euro

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 12 aprilie 2024, 13:05 / Actualizat vineri, 12 aprilie 2024 13:24Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anuntat ca Elias Charalambous va ramane la echipa ros-albastra si sezonul viitor.In plus, daca cipriotul califica echipa in Champions League, va primi un salariu de 25.000 de euro. In prezent, el are 5.000 de euro pe an.