Gigi Becali confirma GSP in prima reactie despre transferul lui Compagno: "Da, asta e suma!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 11:43 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 11:47Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, confirma dezvaluirile GSP.ro, anume ca l-a vandut pe Andrea Compagno (27) in China pentru numai 120.000 de euro.Andrea Compagno a fost cumparat de FCSB in august 2022. Gigi Becali a platit 1,5 milioane de euro pentru atacantul italian, acesta a inscris 20 de goluri in 55 de meciuri pentru ros-albastri, apoi l-a vandut pentru o suma de ... citește toată știrea