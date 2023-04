Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 22 aprilie 2023, 10:10 / Actualizat sambata, 22 aprilie 2023 10:32Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un atac furibund la adresa lui Vasile Dincu (61 de ani), fostul ministru al Apararii, cel care a facut un demers pentru ca CSA Steaua Bucuresti sa promoveze in Superliga, prin schimbarea Legii Sportului.Latifundiarul din Pipera a spus ca este convins ca schimbarea Legii Sportului nu va fi in votata in Parlament, dupa care a precizat din ... citeste toata stirea