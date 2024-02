Gigi Becali despre "afacerea" FCSB! Ce pierdere are: "Cumpar o oaie cu 1.000 de lei si o vand cu 2.000"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 10:01 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 10:09Finantatorul de la FCSB, Gigi Becali (65 de ani), a dezvaluit cati bani a investit de-a lungul timpului la clubul de fotbal care se afla in acest moment pe prima pozitie in clasamentul Superligii.Gigi Becali sustine ca poate iesi pe profit in cazul in care se hotaraste sa vanda clubul.FCSBChiriches ramane la FCSB, dar schimba functia! Gigi Becali anunta: "Va fi ... citește toată știrea