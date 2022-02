Gigi Becali, despre Vladimir Putin: "Nu mai poate fi controlat. A produs moarte pe Pamant, cu el il compar" * Vrea sa-i ajute pe refugiati: "Telefonul meu este deschis"

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 17:33 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 18:03Gigi Becali (63 de ani), finantatorul celor de la FCSB, condamna razboiul declansat de Vladimir Putin, presedintele Rusiei, in Ucraina.Gigi Becali il compara pe Vladimir Putin cu Irod cel Mare, regele Iudeei mentionat in Biblie ca ar fi ordonat uciderea tuturor copiilor cu varsta de sub 2 ani din Betleem. Finantatorul celor de la FCSB a transmis ca este dispus sa ajute refugiatii ucraineni. ... citeste toata stirea