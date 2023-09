Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 12:41 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 13:00Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat in termeni duri tactica abordata de nationala Romaniei cu Israel, scor 1-1.Becali i-a facut si analiza lui Florinel Coman, vedeta de la FCSB. Extrema vicecampioanei a fost, teoretic, al doilea om din atac, alaturi de Alibec, insa in realitate a jucat extrem de jos in banda stanga, aproape de ninelul fundasilor.ROMANIA - ISRAEL ... citeste toata stirea