Gigi Becali, discurs fara menajamente la adresa rivalului din Superliga: "Il bat pana ii sar fulgii! Nu-l vreau in play-off"

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 12:05 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 12:05Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a spus raspicat, cu subiect si predicat, ca nu isi doreste ca Rapid sa fie in play-off in actuala stagiune. Acesta a comentat investitia lui Dan Sucu, care a preluat-o pe Genoa in aceasta iarna, si spera ca Rapid sa aiba de suferit in urma acestei miscari.Finantatorul ros-albastrilor este hotarat sa administreze un esec dur ... citește toată știrea