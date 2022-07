Gigi Becali, dupa investitiile lui Viktor Orban in Romania: "Ii dau in cap! Pac! Pe Sepsi OSK o tin la ghilotina" * Patronul FCSB a recitat din Scrisoarea a III-a

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 26 iulie 2022, 12:41 / Actualizat marti, 26 iulie 2022 13:09Gigi Becali, patronul FCSB, a sustinut o conferinta de presa, pentru a-l anunta pe Nicolae Dica drept noul antrenor al echipei, si a vorbit despre investitiile facute de Ungaria in fotbalul romanesc.Omul de afaceri a avut un discurs agresiv si, in esenta, xenofob, desi a incercat sa tina disputa intr-o zona sportiva.Becali spune ca are de gand sa investeasca din nou ... citeste toata stirea