Gigi Becali e gata sa cedeze doi jucatori la Cluj: "Da, ma, ii las!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 11:24 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 11:41Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, a anuntat ca i-ar putea imprumuta la U Cluj, in iarna, pe atacantul Ianis Stoica (19) si fundasul Denis Harut (23).Anuntat drept o mare speranta la FCSB, Ianis Stoica n-a mai inscris intr-un meci oficial din aprilie si a ramas un simplu jucator de lot. In aceste conditii, Gigi Becali anunta ca l-ar putea ceda in iarna, sub forma de imprumut. ... citeste toata stirea