Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 07 august 2023, 09:14 / Actualizat luni, 07 august 2023 09:17Atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a decis derby-ul FCSB - CFR Cluj, 1-0, printr-un gol marcat in minutul 65, din penalty, dupa ce a intrat la pauza.Golgheterul echipei in sezonul trecut, Andrea Compagno nu este pe placul lui Gigi Becali, cel care a vrut sa-l vanda in aceasta vara si l-a scos din echipa de start.Italianul a inceput meciul cu CFR Cluj pe banca de rezerve, ... citeste toata stirea