Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 11:32 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 12:05Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emotii in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reusit din 2015.FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Ros-albastrii au profitat de pasul gresit facut de ardeleni, 0-0 cu UTA, si s-au distantat la 5 puncte, dupa 1-0 cu Dinamo. Rapid e pe 3, la 7 puncte ... citeste toata stirea