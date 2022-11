Gigi Becali, gata sa incalce regulamentul! Cum forteaza FCSB si ce risca

Articol de Remus Raureanu - Publicat miercuri, 23 noiembrie 2022, 17:42 / Actualizat miercuri, 23 noiembrie 2022 17:42Gigi Becali a incheiat cautarea unui nou tehnician, a stabilit ca Mihai Pintilii va conduce in continuare echipa, chiar daca el nu are nici macar carnet de antrenor. FCSB va angaja un detinator al licentei Pro, in spatele caruia "Pinti" va fi A1 real.Oricat ar protesta Scoala de Antrenori, cluburile continua sa mizeze pe tehnicieni lipsiti de licenta Pro. Becali l-a lasat pe ... citeste toata stirea