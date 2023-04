Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 25 aprilie 2023, 07:06 / Actualizat marti, 25 aprilie 2023 07:22Infrangerea pe care FCSB a suferit-o in Giulesti chiar l-a suparat pe Gigi Becali, el a discutat deja cu varul sau Giovanni despre campania de transferari din vara care va veni. Planul este sa vanda tot ceea ce poate fi vandut. Gigi a calculat deja si suma pe care isi propune s-o obtina, el spera sa incaseze 25 de milioane de euro in schimbul tuturor ... citeste toata stirea