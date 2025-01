Gigi Becali i-a gasit echipa in Superliga lui Daniel Popa: "M-a sunat *Sampania* ca il vrea. Asta i-am spus sa imi dea"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 20:16 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 22:36Gigi Becali, finantatorul de la FCSB, a spus ca Valeriu Iftime, omologul de la FC Botosani, si-a manifestat interesul pentru Daniel Popa (29 de ani). Patronul campioanei a cerut o recompensa inedita in schimb.Gigi Becali vrea sa renunte in aceasta iarna la Daniel Popa, atacant adus in vara de la U Cluj pentru 300.000 de euro. Acesta a spus ca Valeriu Iftime vrea sa il transfere ... citește toată știrea