Gigi Becali i-a gasit inlocuitor lui Coman: "Mai are putin"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 01 mai 2024, 17:42 / Actualizat miercuri, 01 mai 2024 19:27Gigi Becali, patronul de la FCSB, crede ca Octavian Popescu il poate inlocui pe Florinel Coman din sezonul viitor.Coman are sanse uriase sa plece in Qatar, la Al Duhail, astfel ca locul lui in partea stanga a atacului va ramane liber. Acolo va juca Tavi Popescu, de baza extrema stanga, dar care a fost folosit pe alte posturi in ultimul an.FCSBIsi respecta promisiunea? Fotbalistul de la ... citește toată știrea